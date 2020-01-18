برشلونة يسبق مانشستر سيتي في صراع التعاقد مع جوهرة فياريال

اقترب برشلونة من ضم لاعب خط وسط فياريال الشاب “إيفان مورانتي” صاحب الـ19 عاماً، والذي ينتهي عقده في يونيو 2020 وله حرية التفاوض مع الأندية الأخرى وفقًا لقانون بوسمان .

واستهدف مانشستر سيتي “بطل الدوري الإنجليزي الممتاز” ضم إيفان مورانتي الذي تبلغ قيمته 6 ملايين جنيهًا إسترلينيًا، لكن “بيب جوارديولا” قرر تأجيل تلك المعركة الشرسة مع برشلونة.

ويبحث برشلونة عن أفضل اللاعبين الشبان بصفة مستمرة من أجل ضمهم إلى أكاديمية لاماسيا الشهيرة، والعمل على تطويرهم وصقل مواهبهم لتجهيزهم في المستقبل القريب للعب مع الفريق الأول كما في حالة ميسي وإنييستا وتشافي ومؤخرًا “فاتي”.

وشارك “مورانتي” مع منتخب إسبانيا تحت 19 سنة هذا الأسبوع ضد “إيطاليا”،وبجعبة اللاعب خمس مباريات مع هذه الفئه السنية، كما مَثل منتخب إسبانيا تحت 17 عامًا في مناسبات عديدة ايضًا.

ونال ابن أكاديمية الغواصات الصفراء العديد من الإشادات من مشاركاته مع فريق “فياريال ب” وتوقع له الكثيرون مستقبلاً مزدهرًا، ولهذا فمن المتوقع تصعيده إلى الفريق الأول خلال النصف الثاني من الموسم الجاري.