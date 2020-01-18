جوارديولا: واثق من استمراري مع مانشستر سيتي لموسم جديد

قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل الدوري الانجليزي الممتاز إنه واثق تماما بأنه سيستمر على رأس الجهاز الفني للفريق في الموسم المقبل رغم الفارق الكبير الذي يفصل بين فريقه وبين ليفربول المتصدر في الموسم الحالي.

وفاز سيتي بقيادة جوارديولا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين متتاليتين في موسمي 2017-2018 و3018-2019 لكن الفريق يجد نفسه حالياً متخلفًا بفارق كبير عن ليفربول.

وتعادل سيتي صاحب المركز الثاني مع كريستال بالاس اليوم السبت متخلفاً بفارق 13 نقطة عن فريق المدرب الألماني يورجن كلوب مع تأجيل مباراة لليفر أمام ويستهام يونايتد وغداً أمام مانشستر يونايتد في ملعب أنفيلد رود.

وأثار هذا تكهنات بقرب رحيل المدرب الإسباني لكن جوارديولا رد قائلاً إنه لا يخطط للرحيل قبل انتهاء عقده في 2021.

وأضاف جوارديولا “إن لم يقيلوني فسأستمر مئة في المئة مع الفريق.

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“أنا سعيد بالعمل مع الفريق وأحب الفريق. حتى وإن سارت الأمور بصورة سيئة وخرجنا من دوري الأبطال فإنني لن أغادر.”

وأردف المدرب المخضرم قائلاً “كمدرب تواجه لحظات سعيدة وأخرى سيئة لأنه لا يمكن تحقيق الفوز طوال الوقت. لكن الأمر يتعلق بما يمكن القيام به في الخطوة التالية وكيفية التحسن.”

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