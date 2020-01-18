جدول مواعيد مباريات كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا المؤهلة لطوكيو 2020

تستضيف تايلاند منافسات بطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا، المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020.

وتنطلق البطولة يوم 8 يناير 2020 بمشاركة 16 منتخبًا من أقوى المدارس الكروية الآسيوية، على أن تلعب المباراة النهائية يوم 26 يناير 2020.

وتتواجد في هذه البطولة سبعة منتخبات عربية هم “السعودية والعراق وسوريا وقطر والإمارات والبحرين والأردن”، ويأمل العرب في أن يمثلهم ولو منتخب واحد من تلك المنتخبات على أقل تقدير، فلن تكون المهمة بهذه السهولة المتوقعة، خاصةً وأن قرعة دور المجموعات وضعت المنتخبات العربية في مواجهات صعبة مع بعضهم بعض.

في المجموعة الأولى تتواجد البحرين والعراق مع أستراليا وتايلاند، أما المجموعة الثانية فهي مجموعة الموت بإمتياز حيث ضمت قطر واليابان وسوريا والسعودية، وجاءت المجموعة الرابعة أقل وطأة بوضع الإمارات والأردن مع منتخبين ليست لهما تجربة كبيرة هما فيتنام وكوريا الشمالية.

ووزعت المنتخبات المشاركة على 4 مجموعات يتأهل منهم أول وثاني كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

ويتأهل إلى طوكيو 2020 صاحب الميدالية البرونزية بالإضافة إلى طرفي المباراة النهائية، بالضبط مثل النظام المعمول به في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا.

وتستضيف أربعة ملاعب مباريات البطولة، اثنان في العاصمة بانكوك “راجامانجالا وسوباتشالاساي”، ومثلهما في محافظة باثوم ثاني هما “تاماسات وليو”، ويُعد ملعب راجامانجالا الأكبر حيث يتسع لـ 49 ألف متفرج.

المجموعات

المجموعة الأولى Ⓐ : أستراليا – تايلاند – البحرين – العراق.

المجموعة الثانية Ⓑ: قطر- اليابان – سوريا – السعودية.

المجموعة الثالثة Ⓒ: إيران- الصين – كوريا الجنوبية – أوزبكستان.

المجموعة الرابعة Ⓓ: فيتنام – كوريا الشمالية – الإمارات – الأردن.

والتالي جدول مواعيد مباريات دور مجموعات كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند 2020:

المباراة ???????? التاريخ ???? الموعد ⏰ المجموعة ???? + الجولة ???? + الملعب ???? العراق (1-1) أستراليا الاربعاء 8-1-2020، الساعة 10:15 بتوقيت جرينيتش، 12:15 بتوقيت مصر، 13:15 بتوقيت السعودية المجموعة A – الجولة الأولى ملعب تاماسات ???? تايلاند (5-0) البحرين الاربعاء 8-1-2020، الساعة 13:15 بتوقيت جرينيتش، 15:15 بتوقيت مصر، 16:15 بتوقيت السعودية المجموعة A – الجولة الأولى ملعب راجامانجالا ???? أوزبكستان (1-1) إيران الخميس 9-1-2020، الساعة 10:15 بتوقيت جرينيتش، 12:15 بتوقيت مصر، 13:15 بتوقيت السعودية المجموعة C – الجولة الأولى ملعب تينسولانون ???? قطر (2-2) سوريا الخميس 9-1-2020، الساعة 10:15 بتوقيت جرينيتش، 12:15 بتوقيت مصر، 13:15 بتوقيت السعودية المجموعة B – الجولة الأولى ملعب تاماسات ???? اليابان (1-2) السعودية الخميس 9-1-2020، الساعة 13:15 بتوقيت جرينيتش، 15:15 بتوقيت مصر، 16:15 بتوقيت السعودية المجموعة B – الجولة الأولى ملعب تينسولانون ???? كوريا الجنوبية (1-0) الصين الخميس 9-1-2020، الساعة 13:15 بتوقيت جرينيتش، 15:15 بتوقيت مصر، 16:15 بتوقيت السعودية المجموعة C – الجولة الأولى ملعب تينسولانون ???? فيتنام (0-0) الإمارات الجمعة 10-1-2020، الساعة 10:15 بتوقيت جرينيتش، 12:15 بتوقيت مصر، 13:15 بتوقيت السعودية المجموعة D – الجولة الأولى ملعب شانج آرينا ???? كوريا الشمالية (1-2) الأردن الجمعة 10-1-2020، الساعة 13:15 بتوقيت جرينيتش، 15:15 بتوقيت مصر، 16:15 بتوقيت السعودية المجموعة D – الجولة الأولى ملعب شانج آرينا ???? البحرين (2-2) العراق السبت 11-1-2020، الساعة 10:15 بتوقيت جرينيتش، 12:15 بتوقيت مصر، 13:15 بتوقيت السعودية المجموعة A – الجولة الثانية ملعب تاماسات ???? أستراليا (2-1) تايلاند السبت 11-1-2020، الساعة 13:15 بتوقيت جرينيتش، 15:15 بتوقيت مصر، 16:15 بتوقيت السعودية المجموعة A – الجولة الثانية ملعب تاماسات ???? السعودية (0-0) قطر الأحد 12-1-2020، الساعة 10:15، بتوقيت جرينيتش، 12:15 بتوقيت مصر، 13:15 بتوقيت السعودية المجموعة B – الجولة الثانية ملعب تاماسات ???? إيران (1-2) كوريا الجنوبية الأحد 12-1-2020، الساعة 10:15، بتوقيت جرينيتش، 12:15 بتوقيت مصر، 13:15 بتوقيت السعودية المجموعة C – الجولة الثانية ملعبتينسولانون ???? سوريا (2-1) اليابان الأحد 12-1-2020، الساعة 13:15 بتوقيت جرينيتش، 15:15 بتوقيت مصر، 16:15 بتوقيت السعودية المجموعة B – الجولة الثانية ملعب تاماسات ???? الصين (0-2) أوزبكستان الأحد 12-1-2020، الساعة 13:15 بتوقيت جرينيتش، 15:15 بتوقيت مصر، 16:15 بتوقيت السعودية المجموعة C – الجولة الثانية ملعب تينسولانون ???? الإمارات (2-0) كوريا الشمالية الاثنين 13-1-2020، الساعة 10:15 بتوقيت جرينيتش، 12:15 بتوقيت مصر، 13:15 بتوقيت السعودية المجموعة D – الجولة الثانية Advertisements ملعب شانج آرينا ???? الأردن (0-0) فيتنام الاثنين 13-1-2020، الساعة 13:15 بتوقيت جرينيتش، 15:15 بتوقيت مصر، 16:15 بتوقيت السعودية المجموعة D – الجولة الثانية ملعب شانج آرينا ???? تايلاند (1-1) العراق الثلاثاء 14-1-2020، الساعة 13:15 بتوقيت جرينيتش، 15:15 بتوقيت مصر، 16:15 بتوقيت السعودية المجموعة A – الجولة الثالثة ملعب راجامانجالا ???? أستراليا (1-1) البحرين الثلاثاء 14-1-2020، الساعة 13:15 بتوقيت جرينيتش، 15:15 بتوقيت مصر، 16:15 بتوقيت السعودية المجموعة A – الجولة الثالثة ملعب تاماسات ???? أوزبكستان (1-2) كوريا الجنوبية الاربعاء 15-1-2020، الساعة 10:15 بتوقيت جرينيتش، 12:15 بتوقيت مصر، 13:15 بتوقيت السعودية المجموعة C – الجولة الثالثة ملعب تاماسات ???? الصين (0-1) إيران الاربعاء 15-1-2020، الساعة 10:15 بتوقيت جرينيتش، 12:15 بتوقيت مصر، 13:15 بتوقيت السعودية المجموعة C – الجولة الثالثة ملعب تينسولانون ???? السعودية (1-0) سوريا الاربعاء 15-1-2020، الساعة 13:15 بتوقيت جرينيتش، 15:15 بتوقيت مصر، 16:15 بتوقيت السعودية المجموعة B – الجولة الثالثة ملعب تاماسات ???? قطر (1-1) اليابان الاربعاء 15-1-2020، الساعة 13:15 بتوقيت جرينيتش، 15:15 بتوقيت مصر، 16:15 بتوقيت السعودية المجموعة B – الجولة الثالثة ملعب راجامانجالا ???? الأردن (1-1) الإمارات الخميس 16-1-2020، الساعة 13:15 بتوقيت جرينيتش، 15:15 بتوقيت مصر، 16:15 بتوقيت السعودية المجموعة D – الجولة الثالثة ملعب شانج آرينا ???? فيتنام (1-2) كوريا الشمالية الخميس 16-1-2020، الساعة 13:15 بتوقيت جرينيتش، 15:15 بتوقيت مصر، 16:15 بتوقيت السعودية المجموعة D – الجولة الثالثة ملعب راجامانجالا ????

جدول مواعيد مباريات الدور ربع النهائي من كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا

المباراة ???????? التاريخ ???? الموعد ⏰ الملعب ???? السعودية (1-0) تايلاند السبت 18-1-2020 الساعة 10:15 بتوقيت جرينيتش، 12:15 بتوقيت مصر، 13:15 بتوقيت السعودية تاماسات أستراليا (0-1) سوريا السبت 18-1-2020 الساعة 13:15 بتوقيت جرينيتش، 15:15 بتوقيت مصر، 16:15 بتوقيت السعودية. راجامانجالا الإمارات – أوزبكستان الأحد 19-1-2020 الساعة 13:15 بتوقيت جرينيتش، 15:15 بتوقيت مصر، 16:15 بتوقيت السعودية. تاماسات كوريا الجنوبية – الأردن الأحد 19-1-2020 الساعة 10:15 بتوقيت جرينيتش، 12:15 بتوقيت مصر، 13:15 بتوقيت السعودية راجامانجالا

الدور نصف النهائي

المباراة ???????? التاريخ ???? الموعد ⏰ الملعب ???? السعودية – الفائز من مباراة الإمارات وأوزبكستان يوم الاربعاء 22-1-2020. الساعة 10:15 بتوقيت جرينيتش، 12:15 بتوقيت مصر، 13:15 بتوقيت السعودية راجامانجالا الدولي أستراليا – الفائز من مباراة كوريا الجنوبية والأردن يوم الاربعاء 22-1-2020. الساعة 13:15 بتوقيت جرينيتش، 15:15 بتوقيت مصر، 16:15 بتوقيت السعودية. ملعب تاماسات

النهائي

يوم 26 يناير 2020

سوريا

يدخل المنتخب السوري الأولمبي تحت 23 عامًا هذه البطولة بعد حوالي شهر من تتويجه ببطولة الصين الودية الدولية، التي أقيمت في شهر ديسمبر 2019.

وحقق منتخب سوريا الأولمبي فوزاً صعباً على نظيره الصيني -مستضيف البطولة- بهدف دون رد في المباراة النهائية سجله “علاء الدالي” في الدقيقة 82.

وكان فوز سوريا على الصين هو الثاني لفريق نسور قاسيون في هذه البطولة بعد أن حقق فوزاً بنفس النتيجة على منتخب مالي تحت 23 عامًا في المباراة السابقة.

وبهذا الفوز ضمن منتخب سوريا الأولمبي تحقيق اللقب الشرفي في البطولة، بغض النظر عن نتيجة الجولة الأخيرة بين سوريا وطاجكستان.