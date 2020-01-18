الأهلي يضرب موعدًا ناريًا مع النصر في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

أكمل الأهلي عقد الأندية المتأهلة إلى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بفوزه على الوحدة (2-1) اليوم السبت 18-1-2020 على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة المكرمة في ختام ربع النهائي، ليضرب الأهلي موعداً مع النصر في 15 مارس المقبل في جدة.

فيديو | شاهد اهداف مباراة الأهلي والوحدة اليوم (اضغط هنا)

وكان الوحدة البادئ بالتسجيل عبر عبدالله الزوري (8)، لكن الأهلي رد بهدفين للسوري عمر السومة (26 من ركلة جزاء) والوافد الجديد الألماني ماركو مارين (67).

وفاجأ الوحدة ضيفه بهدف مبكر سجله الزوري إثر كرة من ركلة ركنية فشل دفاع الأهلي في ابعادها فتابعها داخل المرمى (8).

وحصل الأهلي على ركلة جزاء نفذها السومة بنجاح على يمين الحارس عبدالله الجدعاني (26).

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وكاد الوحدة يتقدم مجدداً مطلع الشوط الثاني من ركلة حرة نفذها البرازيلي لويس جوستافو لكن الكرة مرت بجوار القائم (47)، قبل أن يسدد مواطنه انسيلمو كرة قوية علت العارضة (60).

وأنقذ الجدعاني مرماه من هدف محقق عندما ابعد كرة رأسية للسومة على دفعتين (65)، قبل أن ينجح مارين في منح الفوز للاهلي عندما استغل كرة مرتدة من الحارس الجدعاني وسددها قوية داخل المرمى (67).

وكاد الوحدة يدرك التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من انفراد للأسترالي كريغ غودوين لكنه سدد الكرة فوق العارضة.

يذكر أن مواجهة الأهلي والوحدة في الدوري، عرفت انتصار الأخير بهدفين مقابل هدف في شهر سبتمبر الماضي، ودائمًا ما كان الوحدة ندًا للملكي في السنوات الأخيرة.