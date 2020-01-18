أهداف مباراة السعودية وتايلاند في كأس آسيا تحت 23 عامًا

أصبح المنتخب السعودي قاب قوسين أو أدنى من التأهل إلى بطولة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعدما عبر إلى نصف نهائي كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا اليوم السبت 18-1-2020.

وحقق الأخضر الأولمبي انتصارًا على البلد المستضيف تايلاند بهدف دون رد بعد عصر اليوم السبت، ليتأهل ضمن أربعة منتخبات سوف يصعد منهم ثلاثة إلى دورة الألعاب الأولمبية.

وسجل هدف السعودية الوحيد المهاجم “عبد الله الحمدان” من علامة الجزاء، في الدقيقة 76 من زمن المباراة.

وكادت تصويبة عبد الله الحمدان تخرج حيث صوبها بقوة مُفرطة، ولحسن الحظ ارتطمت الكرة في باطن العارضة وارتدت داخل المرمى.

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وتألق الأخضر الأولمبي في منافسات دور المجموعات في بطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند، حيث نجح في تصدر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، ثم عبر عقبة تايلاند إلى المربع الذهبي.

وفاز منتخب السعودية في الافتتاح على اليابان بهدفين لهدف، وفي المباراة التالية تعادل مع المنتخب العنابي “قطر” من دون أهداف.

وفي الجولة الأخيرة من دور المجموعات تمكن المنتخب السعودي من هزيمة نظيره السوري، ومع ذلك تأهلت سوريا بفضل سقوط قطر في فخ التعادل مع اليابان في نفس التوقيت.