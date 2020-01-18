اونلاين | كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وإيبار بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط أتلتيكو مدريد ضد إيبار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وإيبار بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط أتلتيكو مدريد ضد إيبار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي نادي أتلتيكو مدريد الإسباني بنظيره إيبار على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإسباني "الليجا".

موعد مباراة اتلتيكو مدريد ضد ايبار اليوم في الدوري الاسباني

تُقام مباراة اتلتيكو مدريد ضد ايبار في تمام العاشرة مساء اليوم السبت.

القنوات الناقلة لمباراة اتلتيكو مدريد ضد ايبار اليوم في الدوري الاسباني

Advertisements

ومن المقرر أن تُذاع مباراة اتلتيكو مدريد ضد ايبار على قناة beIN SPORT HD 3.

ويسعى أتلتيكو مدريد لاستعادة نغمة الانتصارات ومصالحة الجماهير الغاضبة، بعدما خسر الفريق لقب كأس السوبر الإسباني لصالح جاره ريال مدريد، في المباراة النهائية لـ"ديربي العاصمة" التي جمعتهما على ملعب "الجوهرة المُشعة" في مدينة "جدة" بالسعودية.

في المقابل، يرغب فريق إيبار في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط، من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

ويحتل أتلتيكو مدريد حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة، متفوقًا على إشبيلية صاحب المركز الرابع بفارق الأهداف فقط، وخلف كلًا من برشلونة وريال مدريد أصحاب المركزين الأول والثاني على الترتيب، بينما يتواجد إيبار في المركز السادس عشر برصيد 19 نقطة.

وفي سياق متصل، يلتقي اليوم كل من ليفانتي مع ألافيس، أوساسونا مع بلد الوليد، وريال مدريد مع إشبيلية، ضمن منافسات الجولة ذاتها من الدوري الإسباني "الليجا"