اونلاين | مشاهدة مباراة نابولي ضد فورنتينا بث مباشر اليوم 18 / 1 / 2020 في الدوري الإيطالي| Napoli vs fiorentina - live stream

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حل فريق فيورنتينا ضيفًا ثقيلًا عن نظيره نابولي، في المباراة التي تجمعهما السبت الموافق 18-1-2020، في إطار منافسات الجولة الـ 20 من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز.

ومن المقرر أن تقام مباراة نابولي وفيورنتينا على ملعب سان باولو.

يدخل نابولي صاحب الأرض المباراة وعينه على تحقيق النقاط الثلاثة تحت قيادة مديره الفني جاتوزو.

ويعيش نابولي وضعية صعبة هذا الموسم، فالفريق يتواجد في المركز الـ 11 بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، جمعها من 19 مباراة، حقق الفوز في 6 مباريات والتعادل في مثلها، والخسارة في 7 مباريات، وسجل لاعبوه 28 هدفًا فيما استقبلت شباكه 26.

ويريد الفريق العودة لسكة الانتصارات التي غابت عنه في آخر جولتين، حيث خسر من إنتر ميلان بنتيجة 3/1، بالإضافة إلى الخسارة من لاتسيو بهدف دون رد في الجولة الماضية.

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بينما على الجانب الآخر يدخل فريق فيورنتينا المباراة طامعًا في تحقيق نتيجة إيجابية من أجل تحسين وضعيته الصعبة هو الآخر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

ويتواجد فيورنتينا في المركز الرابع عشر في ترتيب جدول الدوري الإيطالي الممتاز، برصيد 21 نقطة، جمعها من 19 مباراة، حقق الفريق الفوز في 5 مباريات والتعادل في 6 مباريات، وتلقى الخسارة في 8 مباريات، وسجل لاعبوه 23 هدفا واهتزت شباك الفيولا 29 مرة.

ويريد الفريق مواصلة الفوز، مستغلا الدفعة المعنوية للفريق في الجولة الأخيرة، بعدما حقق الانتصار أمام سبال بهدف دون رد.

ويعاني الفيولا هذا الموسم، فالفريق في آخر 9 مواجهات في الدوري الإيطالي لم يحقق سوى فوزًا واحدًا فقط.

موعد مباراة نابولي وفيورنتينا

تنطلق المباراة في تمام الساعة 21:45 بتوقيت القاهرة، و22:45 بتوقيت مكة المكرمة، و19:45 بتوقيت جرينيتش، وتقام مباراة نابولي وفيورنتينا على ملعب سان باولو، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 4.