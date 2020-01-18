اونلاين | مشاهدة مباراة نابولي وفيورنتينا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY بي ان سبورت رابط ماتش نابولي NABOLI

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة نابولي وفيورنتينا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY بي ان سبورت رابط ماتش نابولي NABOLI والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستقبل نابولي، ضيفه فيورنتينا، مساء اليوم، على ملعب (سان باولو)، ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الإيطالي.

موعد مباراة نابولي ضد فيورنتينا اليوم في الدوري الإيطالي

ستقام مباراة نابولي وفيورنتينا، في العاشرة إلا الربع مساء اليوم السبت.

القنوات الناقلة لمباراة نابولي ضد فيورنتينا اليوم في الدوري الإيطالي

Advertisements

ومن المقرر أن تُذاع مباراة نابولي ضد فيورنتينا عبر شاشة Bein Sports HD4.

ويطمح فريق الجنوب الإيطالي، لاستعادة توازنه، بعد هزيمتين متتاليتين في المسابقة، أمام كل من إنتر ميلان، ولاتسيو، وتحقيق النقاط الثلاث، للتقدم أكثر في جدول الترتيب.

بينما يأمل "فيولا"، في تحقيق الانتصار، لتحسين موقعه في جدول المسابقة، بعدما حقق الفوز في الجولة الماضية، على مضيفه سبال (المهدد بالهبوط)، بهدف دون رد.

ويحتل نابولي حاليًا المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد فيورنتينا في المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة.