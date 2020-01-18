رياضة | رسميا القناة يحصل على خدمات لاعب المقاولون العرب على سبيل الإعارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا القناة يحصل على خدمات لاعب المقاولون العرب على سبيل الإعارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أتم نادي القناة رسميا إجراءات الحصول على خدمات لاعب فريق المقاولون العرب اسلام صلاح على سبيل الإعارة لمدة ٦ اشهر.

ويجيد صلاح اللعب في مركز خط الوسط ويستعد القناة لمواجهة فريق النجوم يوم الاثنين في افتتاحية مشوار الفريق بالدور الثاني

وسبق للقناة التعاقد مع احمد الصعيدي مهاجم نادي مصر و احمد فوزي مدافع المنصورة في إطار تدعيمات يناير

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بينما قرر الاستغناء عن المهاجم محمد سعيد الذي انضم للترسانة ولاعب خط الوسط شوقي فتحي الذي انضم للمريخ و المهاجم فتحي عثمان الذي انضم للسويس واللاعب محمد خليفة

ويواجه القناة النجوم الاثنين علي ملعب النجوم بالسادس من اكتوبر في افتتاحية القسم الثاني

ويحتل القناة المركز الثالث برصيد 19 نقطة من 11 مباراة فوز في 5 وتعادل في 4 وخسارة في 2