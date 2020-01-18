رياضة | 3 تغييرات في تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاولون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 تغييرات في تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاولون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام المقاولون العرب.

ويحل الأهلي ضيفًا على المقاولون العرب في السابعة والنصف مساء اليوم الأحد على ستاد السلام في قمة مباريات الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-

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حراسة المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع : محمد هاني - رامي ربيعة - أيمن أشرف - علي معلول.

خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات - جونيور أجاي.

خط الهجوم : مروان محسن.