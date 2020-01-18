رياضة | ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم 18 / 1 / 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم 18 / 1 / 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت مباراة الاسماعيلي ونادى سموحة والتى اقيمت على ملعب المكس بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، لتنتهي مباريات اليوم من بطولة الدوري المصري.

وتقدم الإسماعيلي فى النتيجة عن طريق شيلونجو فى الشوط الأول قبل أن يتعادل سموحة فى الشوط الثانى بهدف عكسي.

وأقيمت اليوم أيضًا ثلاث مباريات، حقق إتبي الفوز على نادي مصر بهدفين لهدف، وفاز الانتاج بهدف دون رد على حرس الحدود.

ترتيب الدوري المصري عقب تعادل الإسماعيلي وسموحة

الأهلي 33 نقطة

المقاولون العرب 29 نقطة.

الزمالك 24 نقطة.

الاتحاد السكندري 22 نقطة.

الإنتاج الحربي 21 نقطة

بيراميدز 20 نقطة.

إنبي 20 نقطة

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سموحة 19 نقطة

حرس الحدود برصيد 18 نقطة.

الإسماعيلي 18 نقطة

المصري 16 نقطة

الجونة 12 نقطة

مصر المقاصة 11 نقطة.

طلائع الجيش 11 نقطة.

نادي مصر 11 نقطة.

وادي دجلة 10 نقاط.

طنطا 10 نقاط.

أسوان 9 نقاط.