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رياضة | التعادل الإيجابي يحسم نتيجة مباراة الإسماعيلي وسموحة بالدوري

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حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة مباراة سموحة مع الإسماعيلي، في المباراة التي أقيمت على استاد المكس، ضمن مباريات الجولة الـ14 من .

 

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سجل بينسون شيلونجو هدف الإسماعيلي، فيما سجل إبراهيم أبو اليزيد هدف التعادل لسموحة بالخطأ في مرماه.

 

التعادل رفع رصيد الإسماعيلي للنقطة الـ18 في المركز العاشر، فيما ارتفع رصيد سموحة للنقطة الـ19 في المركز التاسع.

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