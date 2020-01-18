رياضة | التعادل الإيجابي يحسم نتيجة مباراة الإسماعيلي وسموحة بالدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعادل الإيجابي يحسم نتيجة مباراة الإسماعيلي وسموحة بالدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة مباراة سموحة مع الإسماعيلي، في المباراة التي أقيمت على استاد المكس، ضمن مباريات الجولة الـ14 من الدوري المصري.

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سجل بينسون شيلونجو هدف الإسماعيلي، فيما سجل إبراهيم أبو اليزيد هدف التعادل لسموحة بالخطأ في مرماه.

التعادل رفع رصيد الإسماعيلي للنقطة الـ18 في المركز العاشر، فيما ارتفع رصيد سموحة للنقطة الـ19 في المركز التاسع.