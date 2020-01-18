رياضة | ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم 18 / 1 / 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم 18 / 1 / 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي أن يفوز علت نظيره نادي تشيلسي بهدف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب ستامفورد بريدج.

ملخص مباراة تشيلسي ونيوكاسل اليوم بالدوري الإنجليزي الممتاز

وبدأ تشيلسي المباراة بشكل هجومي قوي بحثا عن تسجيل الأهداف ولكن دفاع نادي نيوكاسل حرمهم من ذلك نهائيا وأضاع لاعبو البلوز العديد من الفرص السهلة والمحققة وظل كلا الفريقين يتبادلا الهجمات والخطورة ولكن دون تسجيل أي أهداف ولكن دون جدوى بل وتفاجئ الجميع بتسجيل نادي نيوكاسل للهدف الأول لهم في الدقيقة 94 عن طريق إسحاق هايدين.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز عقب مباراة اليوم

وبهذه النتيجة يصل رصيد نادي كريستال بالاس إلى 29 نقطة ليتواجد في المركز الثاني عشر من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يقف رصيد نادي تشيلسي عند 39 نقطة في المركز الرابع.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

ويقدم لكم موقع "الخليج 365" جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عقب مباراة تشيلسي ونيوكاسل اليوم كالآتي:

1- ليفربول 61 نقطة

2- مانشستر سيتي 48 نقطة

3- ليستر سيتي 45 نقطة

4- تشيلسي 37 نقطة

5- مانشستر يونايتد 34 نقطة

6- ولفرهامبتون 34 نقطة

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7- شيفيلد يونايتد 33 نقطة

8- توتنهام 31 نقطة

9- كريستال بالاس 30

10- أرسنال 29 نقطة

11- إيفرتون 29 نقطة

12- نيوكاسل يونايتد 29 نقطة

13- ساوثامبتون 28

14- برايتون 25 نقطة

15- بيرنلي 24 نقطة

16- وست هام يونايتد 23 نقطة

17- واتفورد 23 نقطة

18- أستون فيلا 22 نقطة

19- بورنموث 20 نقطة

20- نورويتش سيتي 17 نقطة