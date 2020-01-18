رياضة | الزمالك يضرب عصافير بتأجيل لقاء المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يضرب عصافير بتأجيل لقاء المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحاول الجهاز الفني للزمالك تجهيز بعض المصابين قبل مباراة مازيمبي الكونغولي بدوري أبطال افريقيا.

وجاء قرار لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم بتأجيل مباراة الزمالك والمصري ليكون في صالح الجهاز الفني بالوصول ببعض المصابين لأفضل فورمة.

ويلاقي الزمالك نظيره مازيمبي يوم الجمعة المقبل بالجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري عن تأجيل لقاء الزمالك والمصري الذي كان مقرر له يوم الإثنين المقبل ببطولة الدوري.

ويحاول الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك تجهيز عبدالله جمعة وأحمد سيد زيزو ومحمود الونش بسبب الإصابات التي تعرضوا لها والوصول بهم لأفضل فورمة.