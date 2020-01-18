رياضة | نيوكاسل يخطف فوزا متأخرا على تشيلسي في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيوكاسل يخطف فوزا متأخرا على تشيلسي في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق نيوكاسل يونايتد فوزا مثيرا على حساب فريق تشيلسي بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الجيمس بارك ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هايدن هدف فريق نيوكاسل الوحيد في المباراة بالدقيقة 93 قبل نهاية اللقاء عن طريق رأسية رائعة، وسيطر فريق تشيلسي على أحداث المباراة بشكل كامل وأضاع أكثر من فرصة في الشوط الثاني.

ورفع فريق نيوكاسل إلى 29 نقطة في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يحل فريق تشيلسي في المركز الرابع برصيد 39 نقطة.

وكان فريق مانشستر سيتي قد تعادل مع فريق كريستال بالاس مساء اليوم في إطار منافسات نفس الجولة أيضا.