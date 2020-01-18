رياضة | بعد تخطي إشبيلية.. موعد مباراة ريال مدريد القادمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تخطي إشبيلية.. موعد مباراة ريال مدريد القادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق ريال مدريد فوزًا صعبًا على نظيره فريق إشبيلية بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز (الليجا) بالموسم الحالي 2019 - 2020.

سجل البرازيلي كاسيميرو أول أهداف الملكي في الدقيقة 57، بعدما تلقي تمريرة داخل منطقة جزاء اشبيلية وسدد الكرة بشكل رائع على يمين حارس المرمي، وتعادل لوك دي يونج لفريق اشبيلية بالدقيقة 64، قبل أن يخطف كاسيميرو هدف الفوز للمرينجي بالدقيقة 70 من زمن اللقاء.

وارتقع رصيد ريال مدريد لـ 43 نقطة في صدارة الدوري الإسباني، متفوقا على غريمه برشلونة الذي تراجع للمركز الثاني برصيد 40 نقطة ولكن الأخير يواجه غدًا فريق غرناطة.

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موعد مباراة ريال مدريد المقبلة:

تنتظر فريق ريال مدريد مباراة سهلة ضد فريق أونيونيستا سالامنكا في دور الـ32 لبطولة كأس ملك اسبانيا، وذلك يوم الأربعاء الموافق 22 يناير الجاري علي ملعب "ايلمانتيكو" معقل الأخير.

وتقام مباراة ريال مدريد ضد سالامنكا في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة والدوحة، وتذاع المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس hd، ويدير المباراة تحكيميًا (ماريو ميليرو لوبيز)

بينما ستكون مباراة ريال مدريد القادمة في بطولة الدوري الإسباني أمام فريق بلد الوليد يوم الأحد 26 يناير الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، علي ملعب "نويفو خوسيه زوريلا"، ضمن منافسات الجولة 21 من الليجا.