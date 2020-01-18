رياضة | لمحات في تشكيل برشلونة أمام غرناطة غدًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لمحات في تشكيل برشلونة أمام غرناطة غدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن لمحات من تشكيل فريق برشلونة في مباراة الغد أمام غرناطة في إطار مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".
وستكون مباراة الغد للفريق الكتالوني أمام غرناطة المهمة الرسمية الأولى للمدرب الجديد كيكي سيتين والذي تولى القيادة الفنية لبرشلونة خلفًا للمقال أرنستو فالفيردي.
وأفادت صحيفة "السبورت" الإسبانية القريبة من برشلونة بأن تشكيل برشلونة في مباراة الغد سيكون بالدفع بتير شتيجين في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي سيرجيو روبيرتو وبيكيه ولينجليت وجوردي ألبا.
الصحيفة أضافت بأن بوسكيتس سيكون محور خط الوسط إلى جانبه آرثر وفيدال، أما في الهجوم فسيعتمد المدرب على جريزمان الذي سيعوض سواريز، مع ميسي وأنسو فاتي.