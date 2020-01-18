رياضة | بالتفاصيل.. هجوم مفاجئ على ملعب مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالتفاصيل.. هجوم مفاجئ على ملعب مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق الأهلي ضيفا على نظيره الهلال السوداني مطلع فبراير المقبل، في المباراة التي تقام بينهما على ملعب الجوهرة الزرقاء الخاص بنادي الهلال السوداني، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتعرض ملعب مباراة الأهلي والهلال السوداني لهجوم "غادر" بالرصاص الحي في الساعات الأولى من يوم السبت.

ويعد ملعب الجوهرة الزرقاء، من أفضل ملاعب السودان، ويستضيف مباريات الهلال السوداني في الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

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وذكرت شبكة (سوداني نت) وهي المختصة بتغطية أخبار السودان، أن ملعب الجوهرة الزرقاء تعرض هجوم "غادر" من شاب أطلق 60 طلقة في الهواء.

وتابعت الشبكة، أن شاب يدعى بخيت يوسف أدم اقتحم إطار ملعب الجوهرة حاملا بندقية (كلاشنكوف) ليطلق 60 طلقة في الهواء وداخل الملعب، حتى نجحت قوات الشرطة وأفراد من أمن الملعب في القبض على المتهم.

وقبضت الشرطة على المتهم وسَلمت سلاحه إلى قسم الصناعات بأم درمان، ولم يدل المتهم "الذي ظهر مخمورا"، وفقا للتقرير السوداني، بأي إفادات حول ما فعله حتى الآن.

ويحل الهلال السوداني ضيفا على بلاتينيوم الزيمبابوي يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا، بينما يلتقي الأهلي والهلال السوداني على ملعب أم درمان في الأول من شهر فبراير في الجولة الأخير من مجموعات إفريقيا.