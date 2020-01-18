رياضة | شاهد تميمة بطولة "الميني فوتبول" العربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد تميمة بطولة "الميني فوتبول" العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد المصري لكرة الميني فوتبول عن تميمة البطولة والتي جاءت على شكل أبو الهول.

ومصمم التميمة هو المهندس حمادة الغلبان، حيث تواصل رئيس الاتحاد أحمد سمير مع شباب مصر في الخارج ومنهم الغلبان الذي أهدى هذه التميمة لمصر

جاء ذلك أثناء حفل سحب قرعة البطولة العربية لرياضة "الميني فوتبول" بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد من مسؤولي اتحاد اللعبة وعدد من الوفود المشاركة عربيًا، والذي استضافه متحف قصر الأمير محمد علي توفيق الأثري بالمنيل في قاعته الذهبية.

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و"الميني فوتبول" تشبه لعبة كرة قدم الصالات، نشأت هذه الرياضة بكندا، وفي ثمانينات القرن الماضي انتشرت بأمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى، قبل أن تصبح ذات شعبية واسعة في أمريكا الجنوبية.

يشرف عليها في العالم الاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة (WMF) منذ 2013، واعتمدت رسميا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة كاسم لهذه اللعبة.

وانتشرت خلال الأعوام الماضية بقوة، وهي كما يعبر عنها اسمها هي لعبة كرة القدم إنما بشكل مصغر يمكنها استيعاب بين 5 و7 لاعبين لكل فريق بدلا من 11 لاعب.

