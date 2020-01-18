رياضة | تليفونات بني سويف يستضيف ديروط بإفتتاحية الدور الثانى بالصعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تليفونات بني سويف يستضيف ديروط بإفتتاحية الدور الثانى بالصعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كتب - محمد الحسينى

يستضيف الفريق الكروي الأول بنادى تليفونات بني سويف نظيره ديروط الرياضى غدا بملعب استاد بنى سويف الرياضى بمنافسات الاسبوع الثانى عشر بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .

يدخل التليفونات المباراة بقيادة فنية جديدة لأبو العينين شحاته بولايته الثانية للفريق السويفى وذلك عقب قرار إدارة التليفونات بتعيينه مديرا فنيا للفريق بدلا من أحمد شعبان.

وخاض تليفونات بنى سويف خلال الفترة الماضية مباراتين وديتين أمام بنى سويف ودكرنس الرياضى.

وينتظر جمهور التليفونات عودة الأداء الجيد وإستعادة الإنتصارات التى غابت عن الفريق بالجولات السابقة.

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ومن المنتظر إرتفاع أسهم الثلاثى سامبا ومحمد رجب شيكو وأحمد مصطفى " بندق " للمشاركة بالمباراة.

فيما يحاول ياسر عبد العليم المدير الفنى لديروط الرياضى استعادة الروح الغائبة عن الفريق وتحسين النتائج بداية من افتتاحية الدور الثانى خاصة فى ظل الوضع الصعب للفريق بجدول الترتيب.

وكان تليفونات بنى سويف قد أعلن عن رحيل كلا من إسلام علي وعبد الرحمن شعبان ومحمد عاطف وإسلام كارلوس فيما تم الموافقة على إعارة اللاعب عبدالله ميسي لنهاية الموسم، على أن يعود للتليفونات مع نهاية الموسم.

وأكتفى مسئولو تليفونات بني سويف بالتعاقد مع أحمد سامبا، جناح الألومنيوم والشرطة المطروحي السابق لمدة موسمين ونصف، لتدعيم صفوف الفريق .

ويقود تليفونات بنى سويف جهاز فنى مكون من أبو العينين شحاته مديرا فنيا ورأفت عبد السلام ومجدى سيد وحمدى فاروق مدربين وابو العلا محمد مدربا لحراس المرمى وعصام متولى وعادل رياض وأشرف محمود وايمن محفوظ جهاز ادارى وخالد مرجان اصابات ملاعب وعلاج طبيعى واحمد سعد مشرفا على الكرة وأحمد شعبان مديرا للكرة .

ويحتل التليفونات المركز الخامس بمجموعة الصعيد برصيد الخامس بمجموعة الصعيد برصيد برصيد 16 نقطة فيما يحتل ديروط المركز الحادى عشر برصيد 5 نقاط .