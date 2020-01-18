رياضة | جوارديولا: كريستال بالاس لم يقدم شئ وحصل على نقطة وهذه كرة القدم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا: كريستال بالاس لم يقدم شئ وحصل على نقطة وهذه كرة القدم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على أن فريقه حاول تحقيق الفوز أمام كريستال بالاس في المباراة التي انتهت على واقع التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وتعادل مانشستر سيتي إيجابيًا مساء اليوم السبت أمام ضيفه كريستال بالاس بهدفين لكل فريق في إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وأضاف جوارديولا عقب نهاية المباراة :"حاولنا فعل كل شيء ممكن، الروح كانت رائعة، حاولنا مرات عديدة، عدنا بقوة لكننا أضعنا نقطتين، هذه هي كرة القدم".

وتابع :"لعبنا بطريقة مشابهة للتي لعبنا بها المباراة السابقة أمام أستون فيلا".

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وتابع :" كافحنا قليلاً خلال الدقائق العشر الأولى من الشوط الثاني، لكنني أعتقد أننا فعلنا كل شيء".

وأتم حديثه :"كريستال بالاس لم يقدموا الكثير، لكنهم حصلوا على نقطة، وهذه هي كرة القدم".

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 48 نقطة خلف ليفربول صاحب الصدارة بـ61 نقطة.