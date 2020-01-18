رياضة | طنطا يضم ثنائي الزمالك بالميركاتو الشتوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طنطا يضم ثنائي الزمالك بالميركاتو الشتوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مجلس ادارة نادي طنطا الرياضي برئاسه السيد المحاسب فايز عريبى فى التعاقد مع ثنائي لاعبي الزمالك الشباب وذلك على سبيل الاعارة لمدة سته اشهر فى اطار تدعيمات صفوف الفريق خلال موسم الانتقالات الشتوية

كان الجهاز الفني بقياده ايمن المزين المدير الفنى للفريق قد اوصي بضم الثنائي هانى رشدى راس حربة الزمالك ٩٩ ومعه الاعب حسين فيصل الذى يجيد اللعب فى مركزى الوسط يمين ويسار وايضا فى مركز صانع الالعاب

وكانت جلست التوقيع قد اقيمت فى مقر نادى الزمالك اليوم بحضور دكتور ياسر المعداوى نائب المدير التنفيذى للنادي ومدير ادارة العلاقات العامه ومعه خالد عبد السلام ادارى الفريق ومدحت عبد الهادى نائب رئيس قطاع الناشئين ومندوبا عن نادى الزمالك