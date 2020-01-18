رياضة | حصاد وترتيب المجموعة الأولى من دوري القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حصاد وترتيب المجموعة الأولى من دوري القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت مواجهات الجولة 13 للمجموعة الأولى بدوري القسم الثالث، عن فوز فريق نادي كيما اسوان، على نظيره فريق مركز شباب الزهراء، بهدف دون رد، ليرفع كيما رصيده للنقطة 28، ويزاحم شباب ادفو على صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد الزهراء، عند النقطة 24بالمركز الرابع.

وعلى ملعب التعدين، نجح فريق النصر للتعدين في تحقيق الفوز على فريق الدينة المنورة، بثلاثية مقابل هدف، ليرفع التعدين رصيده للنقطة 27، وينفرد بوصافة المجموعة، فيما تجمد رصيد المدينة عند النقطة 19 بالمركز السابع

وعلى ملعب الاقصر نجح صاحب الأرض، في تحقيق الفوز على نظيره فريق ابو الريش بهدفين مقابل هدف، ليرفع نادي الاقصر رصيده للنقطة. 22، يحتل بها المركز الخامس، فيما تجمد رصيد ابو الريش عند النقطة13 بالمركز التاسع.

ونجح فريق نادي التحرير، في الفوز على نظيره فريق شبان مسلمين اسنا، بخماسية مقابل هدف، ليرفع رصيده للنقطة21 ، فيما ظل فريق شبان اسنا قابعا بمؤخرة جدول المجموعة برصيد 4 نقاط.

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واختتمت مباريات اليوم بمواجهة فريق مركز شباب ادفو، أمام نظيره فريق جمهورية دراو، والتي فصل التعادل السلبي بدون أهداف نتيجتها، ليفقد مركز شباب ادفو نقطتين غالتين، ويصل للنقطة28، بمقدمة جدول المسابقة، فيما وصل فريق للنقطة 4 بالمركز قبل الأخير.

جدير بالذكر انه سوف تختتم غدا الأحد، مباريات الجولة 13 للمجموعة الأولى، بمواجهة فريق نادي الهلال أمام نظيره فريق وادي النيل

ترتيب المجموعة الأولى

1_شباب ادفو28 نقطة

2_كيما 28نقطه

3_التعدين 27نقطه

4_الزهراء 24 نقطه

5_الاقصر 22 نقطه

6_التحرير 21 نقطه

7_المدينه المنورة 19نقطه

8_وادى النيل 13 نقطه

9_ابو الريش 13 نقطه

10_الهلال 7 نقط

11_دراو 4 نقاط

12_.شبان اسنا 4 نقاط