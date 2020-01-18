رياضة | كاشا : الفوز على الصيد بداية المعادي للبقاء بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كاشا : الفوز على الصيد بداية المعادي للبقاء بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح علي كاشا، مدير الكرة بنادي المعادي، عن سعادته البالغة، بالفوز على الصيد في عقر داره، بهدفين مقابل هدف.

وقال في تصريحات لـ "الخليج 365 الرياضي: أن الجميع تعهد على بذل قصارى جهده، من أجل البقاء بالقسم الثالث، وأن جميع مباريات الدور الثاني مباريات كؤوس، ولا نريد أن نخذل جماهير المعادي الذي يساندنا مهما كانت ظروف الفريق.

وأشار أن ما يحدث هذا الموسم سؤء توفيق غير عادي بسبب كثرة الاصابات التي لحقت لاعبي الفريق بسبب ضغط المباريات فس الفترة الماضية، وان الجميع مندهش من تراجع مستوي المعادي هذا الموسم، ولكننا قادرون على البقاء بالقسم الثالث هذا الموسم.

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وأكد كاشا ان مجلس إدارة النادي يدعم الفريق، ونجحنا في التعاقد مع أدهم تركي مهاجم الصيد السابق وبدر أمين لاعب وسط الإعلاميين ومحمود شعبان مدافع اف سي مصر، استعادنا كلاً من عبد اللّه الكردي جناح حلوان العام ومحمد نبيل (بجاجا).

ويستأنف المعادي تدريباته يوم الاثنين القادم استعداداً لمواجهة أكتوبر خارج الديار نقطة، والذي يظل بالمركز الخامس برصيد 25 نقطة، رغم خسارته اليوم امام حلوان العام بهدفين دون مقابل.

ترتيب المجموعة الخامسة:

1- الدخان 37 نقطة

2- الإتصالات 34 نقطة

3- جولدي 32 نقطة

4- حلوان العام 31 نقطة

5- أكتوبر 25 نقطة

6- القومي 19 نقطة

7- الصف 19 نقطة

8- البدرشين 17 نقطة

9- أبو النمرس 15 نقطة

10- بشتيل 15 نقطة

11- المعادي 15 نقطة

12- جينيس 14 نقطة

13- العياط 12 نقطة

14- الصيد 8 نقاط

