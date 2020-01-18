رياضة | أول تعليق من زيدان عقب فوز ريال مدريد الصعب أمام إشبيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من زيدان عقب فوز ريال مدريد الصعب أمام إشبيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، سعادته الكبيرة عقب فوز فريقه على ضيفه إشبيلية بهدفين مقابل هدف في قمة مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"في الشوط الأول عانينا بعض الشيء. لو سمحت لإشبيليه باللعب والاستحواذ فسيؤذونك".

وأضاف :"لكننا تمكنا من فرض أسلوبنا في الشوط الثاني، من الضروري أن نكون مركزين طوال 90 دقيقة".

وتابع :"لقد فاجأني كاسيميرو في الهدف الأول أنا مسرورٌ من أجله".

وزاد :"عندما نهاجم بإمكاننا صنع الفارق بأي لاعب، اليوم كاسيميرو سجل ثنائية وساهم بشكل كبير في تحقيق الفريق للفوز".

Advertisements

وعن هدف إشبيلية الملغي قال :"لقد شاهدت هدفهم الملغي ولقد كان إلغاؤه قرارا صائبا لأن التدخل كان واضحا، وكانت هناك لمسة يد في هدفهم الثاني كذلك".

زيدان أوضح :"علينا أن نتحسن أكثر في عملية الضغط، خاصة على ملعبنا".

وواصل :"الاسترجاع البدني عاملٌ مهم الآن لأن كرة القدم أصبحت أسرع".

وعن سبب غياب جاريث بيل وخاميس رودريجيز عن المباراة قال :"بيل وخاميس لم يجهزا تماما بعد لم يتدربا بما فيه الكفاية".