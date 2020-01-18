رياضة | سنغالي جديد يعرقل رحيل وليد أزارو عن الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سنغالي جديد يعرقل رحيل وليد أزارو عن الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعثرت مفاوضات النادي الأهلي مع نظيره الاتفاق السعودي من أجل التعاقد مع المغربي وليد أزارو مهاجم القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الشتوية الجارية في يناير.

ويرغب نادي الاتفاق السعودي في التعاقد مع وليد أزارو على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر حتى نهاية الموسم الجاري.

وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية أن رغبة إدارة نادي الاتفاق في التعاقد مع المغربي وليد أزارو، مهاجم الأهلي المصري، خلال فترة الانتقالات الشتوية اصطدمت بمغالاة وكيله في طلباته المادية ، ورفض السنغالي سليمان دوكارا مهاجم الفريق الشرقي فسخ عقده من.

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وأوضحت الصحيفة أن إدارة الاتفاق توصلت إلى صيغة تفاهم مع وكيل أزارو في البداية، على استعارته حتى نهاية الموسم، مقابل 500 ألف دولار، لكنها فوجئت لاحقًا برفع مطالبه إلى مليون و200 ألف دولار، ما أدى إلى تعطيل المفاوضات.

يأتي ذلك في الوقت الذي اشترط السنغالي دوكارا الحصول على إجمالي مبالغ الفترة المتبقية من عقده مع الاتفاق، أو إحضار عرض يوفر له راتبًا مماثلًا لما يجنيه في النادي، حتى يوافق على الرحيل وافساح الطريق للتعاقد مع المغربي وليد أزارو.

ويسعى الاتفاق إلى التخلص من راتب دوكارا الضخم أولًا حتى يتمكن من توفير سيولة لتحمل كلفة ضم لاعب أجنبي جديد.