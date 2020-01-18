رياضة | أهلي جدة يفوز على الوحدة بثنائية ويتاهل لنصف كأس خادم الحرمين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهلي جدة يفوز على الوحدة بثنائية ويتاهل لنصف كأس خادم الحرمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت منذ قليل المباراة التي جمعت بين الأهلي ونظيره الوحدة ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

قص عبدالله الزوري شريط الأهداف في اللقاء لصالح الوحدة في الدقيقة 8، فيما أدرك عمر السومة هدف التعادل في الدقيقة 26، للأهلي عن طريق ركلة الجزاء.

Advertisements

واستطاع ماركو مارين المنضم حديثاً إلى صفوف النادي أن يضيف الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 68، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بثنائية مقابل هدف.

وبهذه النتيجة فقد تأهل الأهلي إلى دور نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ليلاقي النصر الذي تأهل على حساب العدالة مساء أمس الجمعة.

جدير بالذكر أن أبها قد تأهل إلى دور نصف النهائي أيضاً عصر اليوم، ليلاقي الهلال.