رياضة | صالح جمعة يواصل الغياب عن مران الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صالح جمعة يواصل الغياب عن مران الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل صالح جمعة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الغياب عن المشاركة في تدريبات الأهلي الجماعية لليوم الخامس، والتي أقيمت على ملعب التتش بالجزيرة اليوم.

وأختتم الأهلي تدريباته الجماعية اليوم استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب، وشهدت التدريبات غياب صالح جمعة، لاعب وسط الفريق، عن المشاركة في التدريبات لليوم الخامس على التوالي.

وكان صالح جمعة قد أعلن أمس خلال تصريحات صحفية، عقد جلسة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، اليوم السبت، من أجل تحديد مصيره، إلا أن اللاعب واصل الغياب عن تدريبات الفريق.

وبات صالح جمعة خارج حسابات الجهاز الفني للفريق الأحمر والذي أعلن موافقته على رحيل صالح في فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

ويحل الأهلي ضيفًا على نظيره المقاولون العرب، في تمام السابعة والنصف مساء غدًا الأحد، على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الـ14 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.