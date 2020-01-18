رياضة | أحمد حسن يُهاجم اتحاد الكرة بسبب أزمة مباراة الأهلي وإنبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد حسن يُهاجم اتحاد الكرة بسبب أزمة مباراة الأهلي وإنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق وعميد لاعبي العالم، قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة الأهلي ضد انبي ثم التراجع عنه في أقل من 24 ساعة وإعلان تأجيل المباراة لأجل غير مسمي.

وكتب "الصقر" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " لا أعرف السبب وراء التخبط في قرارات اتحاد الكرة باصدار قرار غريب بتقديم مباراة الاهلي وانبي ثم التراجع عنه خلال اقل من ٢٤ ساعة".

وتوقع أحمد حسن تأجيل مباراة القمة القادمة قائلا: " ن الآن اؤكد لكم ان مباراة القمة المقرر اقامتها يوم ٢٤ فبراير سيتم تأجيلها مرة رابعة لان موعد مباريات ربع نهائي دوري الابطال يوم ٢٨ فبراير".

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وكان اتحاد الكرة أعلن تقديم مباراة الأهلي ضد انبي لتقام يوم 22 من شهر يناير الجاري، على ستاد القاهرة الدولي بدلا من اقامتها يوم 27 من نفس الشهر، وذلك بعد تأجيل الاتحاد الإفريقي مباراة الأهلي والنجم الساحلي التونسي لتقام يوم 26 يناير الجاري بدلا من يوم 24 من نفس الشهر.

وأبدي النادي الأهلي اعتراضه على قرار اتحاد الكرة بتقديم موعد مباراته ضد انبي، مما دفع الاتحاد لإعلان تأجيل المباراة لأجل غير مسمي.

ويتصدر فريق الأهلي ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة من 11 انتصار متتالي، بينما يحتل المقاولون العرب المركز الثاني برصيد 29 نقطة، ويتواجد الزمالك بالمركز الثالث برصيد 24 نقطة.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة قوية ضد فريق المقاولون العرب مساء غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز على ستاد السلام.