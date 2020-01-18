رياضة | تشكيل الجهاز الفني والإداري لمنتخب الميني فوتبول المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل الجهاز الفني والإداري لمنتخب الميني فوتبول المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد المصري لكرة الميني فوتبول عن الجهاز الفني والإداري لمنتخب مصر لهذه اللعبة، وجاء ذلك أثناء حفل سحب قرعة البطولة العربية التي ستنعقد في مصر في متحف قصر محمد علي في المنيل

والجهاز كالآتي، المدير الفني كابتن فاروق جعفر، ومدير المنتخب كابتن علاء ميهوب، ومحمد صلاح أبو جريشة، ومدرب حراس المرمى فكري صالح، ومدرب مساعد جهاد عرفة، ومنسق أحمال الدكتور محمد صفي الدين، والمنسق العام ياسر عبد العزيز.

جاء ذلك أثناء الحفل المنعقد بالقاعة الذهبية بقصر الأمير محمد علي توفيق الأثري في المنيل في قاعته الذهبية بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ونجوم كرة القدم المصرية.

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و"الميني فوتبول" تشبه لعبة كرة قدم الصالات، نشأت هذه الرياضة بكندا، وفي ثمانينات القرن الماضي انتشرت بأمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى، قبل أن تصبح ذات شعبية واسعة في أمريكا الجنوبية.

يشرف عليها في العالم الاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة (WMF) منذ 2013، واعتمدت رسميا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة كاسم لهذه اللعبة.

وانتشرت خلال الأعوام الماضية بقوة، وهي كما يعبر عنها اسمها هي لعبة كرة القدم إنما بشكل مصغر يمكنها استيعاب بين 5 و7 لاعبين لكل فريق بدلا من 11 لاعب.

