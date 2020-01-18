شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام مان سيتي x كريستال: هدف عكسي قاتل يعكر على «بيب» الاحتفال بعامه الـ49 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سقط مانشستر سيتي في فخ التعادل على ملعب ووسط جماهيره عندما فشل في التغلب على كريستال بالاس وتعادل بنتيجة 2-2، في مباراة ضمن مباريات الجولة 23 من البريميرليج، ليفشل حامل لقب الموسم الماضي في تقليص الفارق بينه وبين ليفربول، ويكتفي بتقليل الفارق إلى 13 نقطة فقط مع لعب مباراتين أقل للمتصدر الحالي للمسابقة.

وظلت النتيجة تشير إلى تقدم الضيوف بهدف نظيف حتى الدقيقة 81 من المباراة بواسطة التركي سينك توسون الذي سجل أول أهدافه بقميص كريستال بالاس (انضم لهم في سوق الانتقالات الشتوية الحالي)، وأصبح رابع تركي في عهد البريميرليج يسجل 10 أهداف أو أكثر في المسابقة (بعد موزي عزت «34»، تونكاي سانلي «20» وتوجاي«10»)، إلا أن الهداف الأرجنتيني سيرخيو أجويرو تألق وسجل هدفين بين الدقيقة 83 والدقيقة 87 ليمنح فريقه تقدم في وقت قاتل، ظن خلاله الجميع أن المباراة حسُمت لأصحاب الأرض.

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وسجل أجويرو هدفيه رقم 250 و251 في مشاركته رقم 360 في مختلف البطولات مع مان سيتي، لكن ذلك لم يكن كافيًا لأن الضيوف أدركوا التعادل في الدقيقة الأخيرة من المباراة بواسطة هدف عكسي، سجله البرازيلي فيرناندينهو في شباك فريقه، ليفشل مانشستر سيتي في الفوز على كريستال بالاس في ملعب الاتحاد في الدوري للموسم الثاني على التوالي (خسر 3-2 في الموسم الماضي).

ولم يأتي احتفال بيب جوارديولا بعامه الـ49 بالشكل المأمول، وتعرض فريقه لضربة جديدة تقتل حظوظه في المنافسة على تحقيق لقب ثالث على التوالي في البريميرليج هذا الموسم مع تعثر جديد للفريق الذي تعادل للمرة الأولى في الدوري منذ 30 نوفمبر الماضي (2-2 ضد نيوكاسل يونايتد).

ولم يحقق مانشستر سيتي الفوز لكن سيرخيو أجويرو خطى خطوة جديدة في سجل الهدافين التاريخيين للبريميرليج بانفراده بالمركز الرابع برصيد 179 هدف بفضل هدفيه اليوم الذين جعلاه يتخطى رقم فرانك لامبارد (177 هدف).