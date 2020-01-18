شكرا لقرائتكم خبر عن أزارو يحرج الأهلي.. ويتمسك بالحصول على مستحقاته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلوح فى الأفق بوادر أزمة بين المغربى وليد أزارو، مهاجم الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، وإدارة الكرة بالنادى، بعدما أبدى اللاعب تمسكه بالحصول على كامل مستحقاته المتبقية لدى الأهلى عن الموسم والنصف المتبقى له مع الأهلى، والبالغة 900 ألف دولار، فى حالة تمسك الأهلى بالاستغناء عنه نهائياً وعدم الالتزام بتفعيل عقده حتى نهايته. وفى المقابل، عرض مسؤولو الأهلى على اللاعب منحه 450 ألف دولار، وهو ما يوازى سبعة ملايين جنيه فقط من أجل إقناعه بالرحيل بهدوء دون إثارة أى أزمات، خصوصاً بعدما تعاقد الأهلى مع السنغالى إليو بادجى لتدعيم خط هجوم الفريق خلال الفترة المقبلة، وهو ما يرفضه اللاعب جملةً وتفصيلاً.

وينتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة عقد جلسة بين مسؤولى الأهلى واللاعب من أجل الوصول لحل وسط فى تلك الأزمة يُرضى جميع الأطراف، حتى يتسنى للأهلى غلق الملف نهائياً وقيد بادجى بدلاً منه. وبلغت الأزمة بين الأهلى وأزارو، فى الأيام الأخيرة، أوجها بعدما استمر استبعاد اللاعب من المشاركة فى المباريات، وفقاً لرؤية رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، الذى أبدى عدم قناعته بأزارو، بسبب إهداره الفرص السهلة فى العديد من المباريات المهمة، ما أضاع على الأهلى حسم العديد من المباريات، خصوصاً فى البطولة الإفريقية، الأمر الذى أدى لاعتراض اللاعب على المدير الفنى بصورة غير لائقة، أدت إلى كسر أصبعه، ما أدى إلى توقيع عقوبات مالية عليه من قبل سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة. وحمّل مسؤولو الأهلى أمير توفيق، مدير التسويق بالنادى، الجزء الأكبر من الإشكالية بسبب عدم قدرته على تسويقه خلال الفترة الأخيرة، وتأخير الأمر إلى قبل إغلاق فترة الانتقالات الشتوية بأيام قليلة مما وضع الأهلى فى موقف بالغ الصعوبة.

يأتى هذا فى الوقت الذى اتخذ فيه الأهلى قرارا نهائيا بإعارة الثنائى حسين السيد وصالح جمعة، خلال الفترة المقبلة، بعد تحفظ فايلر على مستواهما مع الفريق، وعدم قدرتهما على حجز مكان أساسى فى التشكيل، وينتظر أن يحسم مسؤولو الكرة وجهة الثنائى خلال اليومين المقبلين.