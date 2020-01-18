شكرا لقرائتكم خبر عن مصر على رأس المجموعة الأولى بالبطولة العربية لـ«الميني فوتبول» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهت منذ لحظات فعاليات سحب قرعة البطولة العربية لمنتخبات الميني فوتبول، والتي أقيمت بقصر محمد على التاريخي بالمنيل بمشاركة 8 منتخبات.

وتستضيف مصر النسخة الأولي من البطولة المقرر انطلاقها في الثامن والعشرين من فبراير الجاري، دعما لها بعد إشهار اتحاد كرة الميني فوتبول المصري للمرة الأولى في تاريخه برئاسة أحمد سمير.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة «الصومال- الجزائر- لبنان».

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فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات «تونس- جيبوتي- السعودية- العراق».

وحرص عدد كبير من نجوم ومسئولى الرياضة المصرية على حضور قرعة البطولة، حيث تواجد خالد الدرندلي، أمين صندوق النادى الأهلى، وخالد مرتجى عضو مجلس الإدارة، وإسلام الشاطر ومحمد فاروق، بالإضافة إلى أيمن حافظ مدير الكرة بنادي الزمالك، وفكري صالح مدرب حراس مرمى مرمى منتخب مصر السابق.

وشهد حفل القرعة العديد من الفقرات الموسيقية المميزة بمشاركة فرق العزف التي خطفت الأنظار اليوم، حفل قرعة البطولة العربية لمنتخبات الميني فوتبول تنطلق بعد ساعات مراسم سحب قرعة البطولة العربية للميني فوتبول بقصر محمد على التاريخي بالمنيل بين 8 منتخبات عربية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

جدير بالذكر أن لعبة «ميني فوتبول» أو كرة القدم المصغرة تختلف عن كرة القدم التقليدية، وكذا عن كرة القدم داخل الصالات، وذلك في قواعدها وحجم الكرة التي تلعب بها.. وفي عام 2013 تأسس اتحاد دولي للعبة (WMF) في مدينة برمنجهام الإنجليزية، ويرأسه التشيكي فيليب جودا، ونائبه التونسي أشرف بن صالحة رئيس الاتحاد الإفريقي للميني فوتبول.