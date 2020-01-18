شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصطدم بطموحات «المقاولون» في صراع الصدارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى ضيفاً على نظيره المقاولون العرب، في المباراة المقررة عند السابعة والنصف مساء الأحد على أرض ملعب استاد السلام، والمقررة ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة للدورى.

يدخل الأهلى اللقاء محتلاً المركز الأول في جدول الدورى، برصيد 33 نقطة، محققاً الفوز في جميع المباريات التي خاضها الفريق، ولاتزال له مباراتان مؤجلتان، محققاً العديد من الأرقام القياسية هذا الموسم، بخلاف الفوز في عدد المباريات المتتالى، حيث نجح لاعبو الأحمر في إحراز 33 هدفا، متصدراً كل الأندية في نسبة التهديف، بواقع ثلاثة أهداف في كل مباراة، هذا بخلاف عدم اهتزاز شباكه سوى مرتين فقط، وهو أقل عدد اهتزاز شباك بين جميع الفرق المشاركة في بطولة الدورى هذا الموسم.

ويأمل فايلر، المدير الفنى للقلعة الحمراء، ولاعبوه في مواصلة انتصاراتهم، وتحقيق الفوز الثانى عشر على التوالى، من أجل مواصلة الانفراد بالقمة، وكذلك زيادة محصلة الأهداف، سعياً لتحقيق موسم قياسى في جميع الأرقام.

وحرص فايلر، خلال التدريبات الأخيرة، على تحفيظ لاعبيه بعض الجمل الهجومية لتنفيذها خلال المباراة المقبلة، خصوصاً أن مباراة المقاولون، بخلاف أهميتها في مواصلة الفريق مشواره نحو الاحتفاظ بالدرع، تأتى ضمن البروفات القوية التي يخوضها الفريق استعداداً لمواجهة النجم الساحلى، المقررة يوم 26 من الشهر الجارى، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات لدورى رابطة الأبطال الإفريقى.

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ووضح من التدريبات الأخيرة أن المدير الفنى قد يعتمد على إليو بادجى، المهاجم السنغالى، المنضم حديثاً للفريق، لتجهيزه للاعتماد عليه أمام النجم الساحلى، خصوصاً أنه يتمتع بقدرات فنية عالية تؤهله لحل أزمة إضاعة الفرص السهلة، خصوصاً في المباريات الإفريقية.

وينتظر أن يخوض الأهلى المواجهة بتشكيل يضم كلا من: محمد الشناوى، محمد هانى، رامى ربيعة، أيمن أشرف، على معلول، عمرو السولية، محمد مجدى أفشة، حسين الشحات، كهربا، أجايى «بادجى».

على الجانب الآخر، يدخل المقاولون العرب المواجهة محتلا المركز الثانى في جدول الترتيب، برصيد 29 نقطة، جمعها، من الفوز في تسع مباريات، والتعادل في مباراتين، والخسارة في مثلهما.

ويأمل عماد النحاس، المدير الفنى للفريق، في إيقاف مسيرة انتصارات الأهلى هذا الموسم، وتحقيق نتيجة إيجابية لضمان المنافسة على القمة، خصوصاً أنه لا يفصله عن الأهلى سوى أربع نقاط، بخلاف المباريات المؤجلة للأهلى.

وعقد النحاس جلسة مع لاعبيه عقب المران الرئيسى للفريق، الذي أداه أمس الأول، طالبهم خلاله بالسعى لتحقيق المفاجأة واقتناص النقاط الثلاث، لضمان استمرار المنافسة على القمة حتى الزفير الأخير من المسابقة.

واستعرض النحاس مع لاعبيه ملخصا لمباريات الأهلى الأخيرة، للوقوف على نقاط القوة والضعف في المنافس، من أجل استغلالها خلال المواجهة.