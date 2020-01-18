شكرا لقرائتكم خبر عن 3 عروض لـ«عنتر».. والزمالك يرفض رحيله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى محمد عنتر، لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، 3 عروض من أندية طلائع الجيش وسموحة وإنبى للانضمام لأحدها على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الشتوية، فى يناير الجارى.

ووفقا لوكيل اللاعب، فإن طارق يحيى، المدير الفنى لطلائع الجيش، أجرى اتصالا باللاعب استطلع رأيه فى الانضمام لطلائع الجيش إذا كانت هناك رغبة من الجهاز الفنى ومجلس الإدارة لإعارته فى يناير، بالإضافة لتلقى اللاعب اتصالا من فرج عمر، رئيس سموحة، يعرض عليه استعارته لمدة 6 شهور.

يأتى هذا فيما رفض مجلس الإدارة، برئاسة مرتضى منصور، رحيل عنتر وتمسك باستمراره مع الفريق لحين حصوله على فرصته، وطالب رئيس النادى اللاعب بالصبر لحين حصوله على فرصته مع الفريق، مؤكدا أنه سيثبت وجوده وسيحجز مكانا فى تشكيلة الفريق الأساسية.

وكشف رئيس القلعة البيضاء عن أنه لا يعترف بالعروض الشفوية التى تلقاها عنتر أو أى لاعب آخر بالفريق، وأن مجلس الإدارة والجهاز الفنى وإدارة الكرة لن يلتفتوا سوى للعروض الرسمية التى ستصل النادى، محذرا اللاعبين من الانشغال بعروض الوكلاء الوهمية، خصوصا أن القرار الأول والأخير فى إعارة أو رحيل أى لاعب فى يد مجلس الإدارة والجهاز الفنى فقط.

من جهة ثانية، أعلن الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروى الأول، حالة الطوارئ داخل تدريبات الفريق على مدار اليومين الماضيين، استعدادا لمواجهة المصرى فى الجولة المقبلة ببطولة الدورى، والمقررة غدا بالإسكندرية، حيث سيختتم الفريق مرانه اليوم الأحد، ثم يعلن بعدها المدير الفنى قائمة المباراة التى ستسافر إلى الإسكندرية للانتظام فى معسكر مغلق ليلة اللقاء.

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وعقد كارتيرون جلسة مع معاونه سامى الشيشينى، اتفقا خلالها على تصعيد 5 ناشئين للتدريب مع الفريق الأول، هم مصطفى شعلة لاعب وسط، وعلاء يحيى ظهير أيسر من مواليد 2000، بجانب يوسف محمود مدافع فريق 2000، وحسين فيصل وأحمد عيد.

من جانبه، شدد سامى الشيشينى، المدرب العام للفريق، على أهمية مواجهة المصرى البورسعيدى فى بطولة الدورى المصرى الممتاز، وضرورة الفوز بها والحصول على الثلاث نقاط. مؤكدا أن الفريق يسير بخطوات ثابتة فى اتجاهين، الأول مسابقة الدورى والثانى بطولة دورى أبطال إفريقيا.

وقال: «المصرى فريق كبير ونعلم أنه يمتلك لاعبين على أعلى مستوى، ولكننا جاهزون للمباراة»، محذرا من التهاون أو التراخى، وأضاف «سنلعب على الفوز كما نخوض أى لقاء آخر». وأردف الشيشينى: «كل مباراة نخوضها ننظر فقط إلى الثلاث نقاط، كل ما يشغلنا خلال الفترة الحالية هو الفوز من أجل مواصلة المنافسة على بطولة الدورى».

وتابع مدرب الزمالك: «المباريات الماضية شهدت عملية تدوير بين اللاعبين لعدم تعرض الفريق للإجهاد، الجهاز الفنى يعمل على تجهيز كل عناصر القائمة تحسباً لمشاركة أى لاعب فى أى وقت».

يأتى هذا فيما انتظم طارق حامد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى، فى التدريبات الجماعية، بعد حصوله على راحة سلبية، نظرا لغيابه عن مباراة المصرى، فيما اطمأن الجهاز الفنى على جاهزية محمد عبد الشافى، الظهير الأيسر للفريق، وذلك عقب إنهاء البرنامج التأهيلى الذى وضع له خلال الفترة الأخيرة. وشارك عبد الشافى فى التدريبات بشكل طبيعى وظهر بمستوى جيد.

وحرص محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى، على الاطمئنان على محمد أبوجبل، حارس مرمى الفريق، وذلك فى ظل شكواه خلال اللقاء الأخير أمام الجونة من ألم بالكتف. وعقد طبيب الفريق جلسة سريعة مع الحارس على هامش مران الأمس اطمأن خلالها على جاهزيته، ووجه له بعض التعليمات الطبية ليقوم بتنفيذها خلال المران. ويواصل عبد الله جمعة برنامجه العلاجى والتأهيلى بعد إصابته فى العضلة الخلفية.