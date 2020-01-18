شكرا لقرائتكم خبر عن عرض خليجي لـ«حفني».. والمقاصة يضغط لقيده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى أيمن حفنى، لاعب الفريق الكروى الأول بنادى المقاصة، عرضا خارجيا من أحد الأندية الخليجية، التى يتكتم على اسمها لاستعارته لمدة 6 شهور، بداية من فترة الانتقالات الشتوية فى يناير الجارى.

وأكد اللاعب، فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، أنه تلقى عرضا من أحد الأندية الإماراتية والسعودية للانضمام إليها على سبيل الإعارة عن طريق أحد وكلاء اللاعبين، وأنه ينتظر وصول عرض رسمى لمناقشته مع الإدارة فى مصر المقاصة.

يأتى هذا فيما يواصل مجلس إدارة المقاصة والجهازان الفنى والإدارى ضغطه من أجل إيجاد حل لدى لجنة شؤون اللاعبين واتحاد الكرة من أجل قيد اللاعب فى قائمة الفريق والسماح له بالمشاركة مع فريقه، وفى حالة فشل المقاصة فى ذلك فلن يكون أمامهم حل سوى إعارة اللاعب، سواء داخليا أو خارجيا، لتجهيزه للموسم المقبل.