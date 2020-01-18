شكرا لقرائتكم خبر عن بطائرة خاصة.. مازيمبي يصل إلى القاهرة الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يصل فريق مازيمبى الكونغولى إلى القاهرة على متن طائرة خاصة، الأربعاء المقبل، استعدادا لمواجهة فريق الزمالك يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز الثانى برصيد سبع نقاط من الفوز على أول أغسطس الأنجولى والتعادل مع زيسكو الزامبى ذهابا والفوز إيابا والخسارة من مازيمبى بالكونغو.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على بطل الكونغو لضمان التأهل إلى دور الثمانية بالبطولة. كما يصل إلى القاهرة في اليوم نفسه طاقم تحكيم المباراة بقيادة الحكم السنغالى ماجيتى نداى، ويعاونه كل من الحاج ماليك سامبا ونوح بانجورا وادفيرت ضيوف.