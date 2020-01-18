شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال x شيفيلد: البداية الأسوأ لـ«الجانرز».. أمام خصم لا يعرف الخسارة في لندن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فشل أرسنال في الحفاظ على تقدمه وسقط على ملعبه في فخ التعادل بنتيجة 1-1 ضد فريق شيفيلد يونايتد، في مباراة ضمن مباريات الجولة 23 من البريميرليج.

ولم يستغل أرسنال تقدمه بهدف نظيف في الشوط الأول، وخسر تقدمه قبل 7 دقائق من نهاية المباراة بفضل هدف عن طريق لاعب الوسط جون فليك، ليحصد الضيوف نقطة تعزز من موقعهم في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة في المركز السابع، في حين يرتفع رصيد أرسنال إلى 29 نقطة في المركز العاشر، محققًا أسوأ بداية للفريق عند هذه المرحلة (الجولة 23) من البريميرليج منذ موسم 1994/1995 (28 نقطة).

وسجل البرازيلي جابرييل مارتينيلي هدف أرسنال في المباراة مبرهنًا على أحقيته باللعب أساسيًا بعد أن حصل على فرصة المشاركة اليوم مع إيقاف القائد والهداف بيير إيمريك أوباميانج لـ3 مباريات.

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وسجل البرازيلي 9 أهداف في 10 مباريات لعبها بشكل أساسي هذا الموسم، مسجلًا هدفه الثاني في البريميرليج، والأول على ملعب الإمارات في المسابقة.

وظهر فريق شيفيلد بشكل جيد في المباراة وكان الأخطر من أرسنال من حيث التسديدات (12 للضيوف مقابل 11 لأرسنال)، واستحقوا التعادل بنهاية المباراة عن طريق لاعب الوسط الاسكتلندي جون فليك الذي سجل خامس هدف له في الدوري هذا الموسم محققًا أفضل سجل تهديفي له في موسم خلال مسيرته بمختلف مسابقات الدوري.

وفشل أرسنال مع أرتيتا في تحقيق الفوز سوى في مباراة وحيدة من بين 5 مباريات لعبها تحت قيادة الإسباني، ليستمر الفريق في تقديم نتائج متراجعة مع ابتعاده عن تشيلسي، صاحب المركز الرابع (المؤهل لدوري الأبطال) بـ10 نقاط كاملة، قبل مواجهة مرتقبة في الجولة القادمة ضد تشيلسي خارج القواعد في الجولة القادمة.

وحافظ شيفيلد على نتائج المميز خارج القواعد هذا الموسم، فالفريق جمع 16 نقطة من نقاطه هذا الموسم (33) خارج القواعد، وهو ما يماثل 50% تقريبًا من مجموع نقاط الفريق.

ولم يخسر شيفيلد ضد أي خصم لندني (أرسنال، تشيلسي، توتنهام، كريستال بالاس، ويستهام) في الدوري هذا الموسم، متعادلًا في جميع زياراته للندن هذا الموسم (تشيلسي «2-2»، ويستهام «2-2»، توتنهام «1-1، أرسنال «1-1»).