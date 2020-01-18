شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد x إشبيلية: ثنائية برازيلية غير مسبوقة تضع الملكي على القمة مؤقتًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح ريال مدريد في انتزاع فوز صعب من ضيفه، فريق إشبيلية، بنتيجة 2-1، في مباراة ضمن مباريات الجولة 20 من لاليجا، ليرتقي بطل السوبر الإسباني مؤخرًا إلى قمة ترتيب الدوري بشكل مؤقت، بفارق 3 نقاط عن برشلونة الذي لديه مباراة غدًا ضد غرناطة في نفس الجولة.

وعانى ريال مدريد في المباراة ضد الضيف الأندلسي الذي كان ندًا ومنافسًا لأصحاب الأرض، وانتهى الشوط الأول من المباراة بتعادل سلبي مع أفضلية وخطورة أكثر من جانب الضيوف.

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وأوضحت الاحصائيات أن جميع المباريات الـ3 السابقة على ملعب سانتياجو بيرنابيو التي شهد شوطها الأول تعادل سلبي، انتهت بالتعادل السلبي (ريال بلد الوليد، ريال بيتيس وأتلتيك بيلباو)، إلا أن الوضع اختلف في هذه المباراة، فافتتح ريال مدريد النتيجة بعد 12 دقيقة من الشوط الثاني عن طريق لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو، لكن الضيوف ردوا سريعًا بواسطة المهاجم الهولندي دي يونج، قبل أن يعيد كاسيميرو ريال مدريد للمقدمة قبل نهاية المباراة بـ20 دقيقة تقريبًا، ليمنح فريقه انتصار غاليًا وصعبًا على الفريق الذي يدربه المدرب السابق للريال، جولين لوبيتيجي.

وسجل كاسيميرو أول ثنائية تهديفية له بقميص ريال مدريد (في مباراته رقم 220 مع الفريق)، ليلعب دور البطولة للفريق الذي لم يسجل أي أهداف عن طريق مهاجم منذ هدف كريم بنزيمه ضد فالنسيا منذ 6 مباريات، ليكون أخر 8 أهداف سجلها ريال مدريد في مختلف البطولات جاءت عن طريق لاعبين غير مهاجمين (كاسميرو «2» مودريتش «2»، فاران، كروس، إيسكو، هدف عكسي).

وخسر إشبيلية جميع مبارياته الـ13 الأخيرة على ملعب سانتياجو بيرنابيو (11 في الدوري و2 في الكأس) متلقيًا إجمالي 42 هدف ومسجلًا 9 أهداف فقط خلال هذه المباريات.

وحقق المدرب زيدان فوزه رقم 85 في لاليجا، ليتخطى رقم فيسنتي ديل بوسكي، ويصبح رابع أكثر مدرب في تاريخ ريال مدريد يحقق الانتصارات مع الفريق في المسابقة.