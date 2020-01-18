جروس بعد الفوز على الوحدة: “ حققنا ما نريده بالفوز”

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على نظيره الوحدة في إطار مباريات دور الثمانية في كأس خادم الحرمين الشريفين بهدفين لهدف.



وتحدث السويسري كريستيان جروس في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة قائلاً:" دخلنا المباراة بحثاً عن الفوز فقط وقد كان لنا ما نريد".

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وتابع:" لم نتوقع أن نستقبل هدف في الدقائق الأول من المباراة، ولكن أهنئ اللاعيبين على تعاملهم مع اللقاء".

وأكد على أن دراية اللاعيبين بتاريخ الأهلي ساهمت في الفوز في المباراة والصعود للدور القادم.

وأثني على ماركو مارين مؤكداً على سعادته بالأداء الذي ظهر عليه اليوم وتسجيله هدف الفوز.