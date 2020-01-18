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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ليفربول يفقد نجومه قبل مواجهة مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020
خاض ليفربول الإنجليزي حصته التدريبية اليوم استعدادا لمواجهة مانشستر يونايتد غدا الأحد، ضمن لقاءات الجولة ٢٣ من البريميرليج بهدف مواصلة قطار الانتصارات.
وحسب العديد من التقارير فلن يشارك في مباراة الغد كلا من جيمس ميلنر ومالي كيتا نتيجة الإصابة، حتى أنه لا يوجد وقت معين لعودة نجمي وسط الريدز وهي ضربة، حتى ضربة موجعة لأهم أوراق يورجن كلوب المدير الفني للفريق.
من ناحية أخرى، فقد شهد مران اليوم عودة البرازيلي فابينيو المبتعد منذ إصابةدته في نوفمبر الماضي كذلك تواجد جويل ماتيب ليكونا الثنائي تعويض جيد للفريق عن الغيابات.
جدير بالذكر أن ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي برصيد ٦١ نقطة، بعد خوضه ٢١ مواجهة محققا الفوز في ٢٠ وتعادل بلقاء واحد.
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