رامون دياز يكشف عن أفضل لحظاته التدريبية - يهنئ الهلاليين بالأسيوية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020

تحدث رامون دياز المدير الفني السابق لاتحاد جدة والهلال وبيراميدز السابق لصحيفة الرياضية السعودية عن أبرز ما حققه في المملكة و أفضل لحظة تدريبية عاشها.



حيث قاد الزعيم في عام 2016 ونجح معه في التتويج بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان وكأس خادم الحرمين الشريفين.

ثم انتقل لنادي اتحاد جدة ولم يستمر طويلاً، حيث رحل بعد مرور خمسة أشهر فقط على تدريبه للعميد.

وبدأ دياز حديثه مباركاً للهلاليين بلقب دوري أبطال أسيا، مؤكداً على أنه بالطبع يتمني العودة للدوري السعودي وللزعيم الأولولية.

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وشدد على أن أصعب لحظاته التدريبية هي عندما واجه الهلال وهو مدرباً للاتحاد في نهائي السوبر.

وأكد على أن الزعيم يتفوق على العميد في استقرار الإدارة والنظام والتجانس بين اللاعيبين.

وعن أفضل ثلاث لاعيبين في الهلال قال إنهم عبدالله عطيف، وسلمان الفرج، وكارلوس إدواردو.

مثنياً على عبدالله المعيوف كأحد أفضل حراس القارة ورقم واحد في حراسة مرمي في السعودية.

وشدد على أنه يمتلك مقومات الحارس المتمكن ولديه مهارة عالية في لعب الكرة بالقدم وبناء الهجمة من الخلف.