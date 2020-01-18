شكرا لقرائتكم تعرف على موعد أول مران جماعى للقاطرة السنغالية أليو بادجي في الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظم السنغالي آليو بادجي مهاجم الاهلي الجديد في أول مران جماعي يخوضه الفريق عقب مباراة المقاولون العرب المقرر لها غداً في الدوري الممتاز حيث سيكتفي اللاعب السنغالي المُنضم للمارد الأحمر في يناير الجاري بخوض تدريبات تأهيلية أمس واليوم وغداً على أن يبدأ المشاركة في المران الجماعي وتدريبات الكرة في أول مران عقب مباراة المقاولون العرب.

ويرغب السويسري رينيه فايلر المدير الفني في تجهيز اللاعب السنغالي جيداً لمواجهة النجم الساحلي التونسي المقرر لها الأحد المقبل بإستاد السلام في الجولة الخامسة لجور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا حيث يخوض الاهلي المباراة الأفريقية المرتقبة بدافع الفوز من اجل الحفاظ على حظوظه في التأهل لدور الثمانية في البطولة.

وظهر بادجي في مران الاهلي أمس للمرة الأولى لكنه إكتفى بالتأهيل بعدما وضع له ميشيل بينكيل مدرب الأحمال البدنية في الفريق برنامج خاص لعدة ايام قبل المشاركة في المران الجماعي عقب مباراة المقاولون العرب المقرر لها السابعة والنصف من مساء غداً بإستاد السلام في الجولة الـ14 للدوري الممتاز.

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م جانبه ، قال أليو بادجي، أن انضمامه للقلعة الحمراء نقلة كبيرة ومهمة فى حياته ومستقبله مع كرة القدم، وتحدث بادجى عن بدايته مع كرة القدم قائلاً:"نشأت فى أكاديمية كاسا سبورت بالسنغال، ولدى الكثير من الذكريات والطموحات مع الفريق الذى بدأت فيه ووجودى اليوم فى الأهلى كان أحد هذه الطموحات، وفخور بانضمامى لنادى القرن".

وأكد بادجى أن الصعوبات التى واجهها فى حياته لا تقل عما واجهه محمد صلاح أو ساديو مانى فى بداياتهما، مشيرا إلى أنه كان أحد المميزين فى فريقه السنغالى، ومع ذلك كان يتم استبعاده عن التشكيل الأساسي وحتى دكة البدلاء، لكنه تعامل مع هذا الأمر باحترافية حتى يحقق الأفضل فى حياته الكروية، وهو ما حدث بالفعل فيما بعد، حيث أصبح لاعبا محترفا فى أكثر من نادٍ أوروبى، وهو الآن يلعب فى صفوف «الأهلي» أكبر الأندية الإفريقية على الإطلاق».