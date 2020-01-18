بعد تعادل مانشستر سيتي.. متى يتوّج ليفربول رسمياً بالدوري الإنجليزي الممتاز ؟

-شريف الجنيدي

يستضيف ليفربول، غداً الأحد، فريق مانشستر يونايتد، على ملعب "أنفيلد" في قمة مواجهات الأسبوع الثالث والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وانتهى لقاء الدور الأول بين الفريقين، الذي أقيم على ملعب "أولد ترافورد"، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليكون المان يونايتد هو الفريق الوحيد الذي لم يخسر أمام ليفربول هذا الموسم.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بـ 61 نقطة، بعدما حقق الفوز في جميع مبارياته في الدوري باستثناء مباراة مانشستر يونايتد في الدور الأول.

ويتساءل الجميع، ماذا لو واصل ليفربول مسيرة الانتصارات، متى سيتم الإعلان عن فوزه رسمياً بالدوري الإنجليزي؟

تقول صحيفة "الجارديان" البريطانية إنه إذا واصل ليفربول سلسلة انتصاراته بالدوري الإنجليزي فحتماً سيعلن عن تتويجه ببطولة "البريميرليج" في 14 أو 15 مارس المقبل.

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وأضافت الصحيفة أنه في حال تحقيق ليفربول ذلك، فإنه بذلك سيحطم الرقم القياسي للفوز المبكر بالدوري بشهر كامل.

وكان صاحب الرقم القياسي هو فريق مانشستر يونايتد، الذي أعلن عن فوزه رسمياً بالدوري الإنجليزي في الـ 14 من أبريل عام 2001، موسم 2000 - 2001.

يشار إلى أن ليفربول كان قد فشل في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي منذ موسم 1989-1990.

وواصل مانشستر سيتي نزيف النقاط، بعدما تعادل مساء اليوم السبت مع كريستا بالاس بهدفين لمثلهما، ضمن مباريات الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر سيتي وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة، خلف ليفربول المتصدر برصيد 61 نقطة، بالإضافة إلى أن "الريدز" له مباراة مؤجلة.