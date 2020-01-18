شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيلة تشيلسي لمباراة نيوكاسل يونايتد والان مع التفاصيل

السبت 18 يناير 2020 ضمن منافسات الجولة 23 من ​الدوري الإنكليزي​ الممتاز، يستضيف ​نيوكاسل​ يونايتد فريق ​تشيلسي​ على ملعب ساينت جايمس بارك.

تشكيلة تشيلسي: كيبا – جايمس – روديغير – كريستنسن – أزبيليكويتا – كانتي – جورجينيو – ماونت – ويليان – أبراهام – هودسون أودوي. Advertisements البدلاء: كاباييرو – زوما – إيمرسون – باركلي – كوفاسيتش – بيدرو – باتشواي. تشكيلة نيوكاسل: دوبرافكا – كرافث – كلارك – لاسيليس – فرنانديز – ويلمز – شيلفي – هايدن – ألميرون – ماكسيمين – جويلينتون. البدلاء: دارلو – شار – ريتشي – ليجين – أتسو – لونغستاف – شون لونغستاف.

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