الإنتاج الحربي يفوز على حرس الحدود بهدف «دياوارا» (فيديو)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربى فوزًا ثمينًا على نظيره حرس الحدود بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.
أحرز موسى دياورا هدف الإنتاج الأول وهدفه الشخصي الأول هذا بالموسم أيضا، من تسديدة صاروخية في الدقيقة 11 من عمر اللقاء.
بتلك النتيجة يرتفع رصيد الإنتاج الحربي إلى النقطة 21 في المركز الخامس بعدما كان في المركز التاسع قبل المباراة، بينما تجمد رصيد حرس الحدود عند النقطة 18 في المركز الثامن.
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