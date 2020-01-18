شكرا لقرائتكم خبر عن «الغندور» حكمًا لمباراة المقاولون العرب والأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، إدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب أمام نظيره الأهلي، للحكم أحمد الغندور. ويستضيف المقاولون العرب نظيره الأهلي مساء غدا الأحد، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز. ويعاون «الغندور»، أحمد حسام طه ومحمد عبدالمجيد، وعاطف حسين حكما رابعا.

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