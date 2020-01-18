شكرا لقرائتكم خبر عن «فايلر» يعلن قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة نظيره المقاولون العرب، المقرر إقامتها على استاد السلام في السابعة والنصف مساء غد الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الممتاز. وجاءت القائمة كالتالي: Advertisements حراسة المرمى: محمد الشناوي – على لطفي – مصطفى شوبير. خط الدفاع: محمود متولي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – على معلول – محمود وحيد – أحمد فتحي – محمد هاني. خط الوسط: عمرو السولية – محمد مجدي «قفشة» – أليو ديانج – وليد سليمان – أحمد الشيخ – جيرالدو – حسين الشحات – محمود عبدالمنعم «كهربا». خط الهجوم: جونيور أجايي – مروان محسن.

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