شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يوافق على بنود اتفاقية تطبيق الـ«VAR» بالدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وافق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على إجراءات تعاقد الاتحاد المصري لكرة القدم، مع الشركة الأجنبية المعنية بتطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد الـ«VAR» في منافسات بطولة الدوري الممتاز، وذلك بعد اتفاق الاتحاد مع الشركة على كافة البنود، وأبرزها أن يستمر العقد لمدة 3 أعوام ونصف العام.

ومن المقرر أن يتم الكشف عن كافة التفاصيل خلال الأيام القادمة، والإعلان الرسمي عن موعد تطبيق التقنية بالدوري الممتاز؛ بما يكفل للكرة المصرية نقلة نوعية وضمانة حقيقية للارتقاء بها.

وكان اتحاد الكرة قد اتخذ سبيل التأجير التمويلي ينتهي بالبيع والذي يضمن أن تؤول كل الأصول لملكية اتحاد الكرة في نهاية مدة التنفيذ ليكون المشروع كله بأصوله وبكل ما أنفق عليه ملكا خالصا لاتحاد الكرة، وبما يعظم الأصول الثابتة للاتحاد.