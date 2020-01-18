ريال مدريد يضرب إشبيلية بثنائية ويتصدر الدوري الإسباني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020

نجح ريال مدريد في الفوز على إشبيلية 2-1 بفضل ثنائية لاعب الوسط البرازيلي كاسميرو، بينما سجل يونغ هدف الفريق الأندلسي في الاسبوع الـ 22 من الدوري الإسباني.



وتقدم كاسميرو للريال في الدقيقة57، ثم عادل يونغ لفريق إشبيلية بتسديدة يسارية رائعة سكنت مرمى كورتوا في الدقيقة 64، لكن كاسميرو عاد للتسجيل برأسية نموذجية مستغلا خطأ فادحا في التمركز الدفاعي للفريق الضيف بالدقيقة 69:

بذلك ينفرد ريال مدريد بصدارة الليغا بـ43 نقطة وبفارق 3 نقاط عن برشلونة الذي سيواجه غرناطة غدا الأحد